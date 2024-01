Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania incepand cu noaptea de vineri spre sambata, pana duminica, 21 ianuarie. In București, temperaturile vor ajunge chiar și la -8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunța meteorologii.Dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate pentru aceasta perioada, in weekend vremea se racește. ”In Capitala ne asteptam ca in noaptea de vineri spre sambata sa consemnam, la inceputul noptii, precipitatii sub forma de ploaie, dupa care, spre sfarsitul intervalului, lapovite si ninsori,…