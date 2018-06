Un nou clip de la What’s Up

Stiri pe aceeasi tema

- Katia, fetița de 12 ani care a câștigat anul trecut concursul Next Star, lanseaza piesa Without Me, chiar de Ziua Copilului. Cu piesa noua, Katia vorbește despre iubire ca un matur: ”Este o poveste imaginara despre mine, deoarece la cei 12 ani ai mei nu…

- Pe Edward il știm cu toții datorita hitului Doar pe a ta, cu care s-a lansat in urma cu aproximativ un an. Piesa a intrat in topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, fiind no. 1 luni la rand. Este cea mai descarcata piesa romaneasca de pe iTunes și cea mai cautata melodie romaneasca prin Shazam.…

- Vara incepe cu What’s UP si cu cel mai nou single al sau: „Cu tine pe mine”!. Piesa, cu un vibe super dansant ce te duce gandul la sound-urile tribale, este compusa de What’s UP impreuna cu Serban Cazan, Tudor Monroe si Lucian Nagy si reprezinta un capitol din viitorul video-album, „Povestea Inimii”.…

- „Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. Piesa este compusa de celebrii producatori Marco&Seba, autorii celor mai de succes piese ale INNEI și cei care, de-a lungul anilor, au lansat unele dintre cele mai ascultate piese…

- Cinci ani de cariera, hituri cu milioane de vizualizari pe YouTube, emotii nemarginite, sute de mii de cirese, aproape 1.000.000 de followers pe Instagram, Nicole Cherry da ceasul inapoi si merge inainte cu noul single. In luna mai, luna ce coincide cu aparitia primelor cirese, Nicole Cherry revine…

- Dupa ce a anuntat ca va avea o vara aglomerata, What’s UP se pregateste sa lanseze o piesa hot, pe care nu ai voie sa o ratezi! Recent, artistul a filmat un videoclip summerish, fresh, plin de culoare, sub un concept creat de Black Sheep Ind. Piesa se numeste “Cu tine pe mine” si reprezinta un capitol…

- Puține sunt lucrurile care ne dau fiori, iar cele mai multe dintre ele izvorasc din sentimente. Dintr-un sentiment s-a nascut și noul single „Imi da fiori”, pentru care artista a colaborat cu Irina Rimes pe partea de compoziție. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil de la prima audiție.…

