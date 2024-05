Stiri pe aceeasi tema

- Investigațiile și probatoriul administrat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au au condus la reținerea pentru 24 de ore a unui barbat, banuit de comiterea infracțiunii de contrabanda. In fapt, la data de 25 aprilie 2024, ofițerii specializați in investigarea criminalitații…

- Astazi 13.05.2024 este o zi cu o importanta deosebita pentru Serviciul Public Județean Salvamont Maramures, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean Maramures. Ziua de azi marcheaza un moment aparte in evoluția serviciului Salvamont Maramures prin obținerea certificarii ISO 9001:2015. Acest…

- In baza datelor și informațiilor deținute, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din Baia Mare, au realizat o acțiune de prindere in flagrant delict a unui autoturism despre care exista suspiciunea ca transporta pe raza reședinței de județ țigarete…

- Ieri, mai multi caini au fost adoptati de la Adapostul Public de Animale Abandonate Constanta, reflectand gesturi nobile ale comunitatii in sprijinul acestor animale. In colaborare cu Animal Society si Four Paws International, se va realiza si sterilizarea cainilor de rasa comuna, potrivit Primariei…

- ■ in evidența Serviciului de Probațiune Neamț se afla 1.802 persoane sancționate ■ unui numar de 1.324 le-a fost impusa obligația de a munci neremunerat, in folosul comunitații ■ fiecare primarie stabilește unde presteaza cei care au aceasta obligație ■ In cursul zilei de 11 aprililie 2024, in sala…

- In cursul zilei de marti, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfașurat activitați specifice, cu efective marite, atat pentru prevenirea și combaterea activitaților comerciale ilegale in domeniul transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum…

- 30 de județe și peste 16.000 de oameni au beneficiat de sprijinul spitalului mobil. Caravana Medicala face Romania bine Sursa articolului: Caravana Medicala, bucuria romanilor uitați de stat. 30 de județe și peste 16.000 de oameni au beneficiat de sprijinul spitalului mobil Credit autor: Realitatea…