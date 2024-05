Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile Norvegia – Cehia 3-6 și SUA – Germania 6-1 au fost LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. A fost spectacol total la Campionatul Mondial de hochei! Turneul final din Cehia a debutat pe data de 10 mai, cu meciurile: Elveția – Norvegia 5-2, Cehia – Finalda 1-0, Suedia – SUA 5-2 și Slovacia – Germania 4-6.…

- Meciul FC Porto – Sporting va fi LIVE VIDEO, de la ora 22:30, in AntenaPLAY! Liderul din Liga Portugal merge pe Dragao si vrea sa refaca diferenta de sapte puncte fata de locul secund. Sambata seara, Benfica s-a impus pe teren propriu in meciul cu Braga, scor 3-1. Benfica a ajuns astfel la 76 de […]…

- Romania a fost invinsa de Columbia in cel de-al doilea meci amical din acest an, scor 3-2. Partida s-a desfașurat la Madrid și a fost LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO in AntenaPLAY. Golurile au fost inscrise de Cordoba, Arias și Asprilia, pentru sud-americani, respectiv Hagi…

- Krim Ljubljana și CSM București se intalnesc in turul optimilor Champions League. Meciul are loc de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Returul este programat la București, pe 24 martie, in Sala Polivalenta Krim - CSM București, live de la 19:00…

- Yokohama – Shandong Taishan e LIVE VIDEO de la ora 12:00 pe AS.ro. Meciul e transmis LIVE in AntenaPLAY. In urma acestei partide, vom cunoaste toate cele 4 semifinaliste ale Ligii Campionilor Asiei. S-au calificat deja in penultimul act al competitiei Al Ain, Al-Hilal si Ulsan. Yokohama – Shandong Taishan…

- Jeonbuk – Ulsan LIVE VIDEO. Jeonbuk si Ulsan se intalnesc in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor Asiei. Partida se va desfasura marti, de la ora 12:00, exclusiv in AntenaPLAY. Au ramas patru echipe din vest si patru echipe din vest. In aceasta faza a competitiei se afla Jeonbuk, echipa…

- CSM Constanța așteapta revanșa cu Dinamo in etapa a 3-a din grupele principale in EHF European League, dupa ce bucureștenii au caștigat saptamana trecuta in sala din șoseaua Ștefan Cel Mare cu 33-23. Meciul se va disputa maine, de la ora 19:45, va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport…

- Benfica – Portimonense 4-0 si Rio Ave – Sporting 3-3 au fost meciurile zilei in AntenaPLAY. Sporting a facut doar un egal pe terenul celor de la Rio Ave si a ramas la 2 puncte in spatele liderului Benfica. Totusi, „leii” au un meci mai putin disputat. Campioana a facut show total cu Portimonense si…