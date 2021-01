Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta britanica a tulpinii SARS-CoV-2 a fost depistata și la Suceava, la un barbat de 39 de ani care a venit in Romania din Marea Britanie in 5 ianuarie. Cand a devenit simptomatic, barbatul era in carantina la domiciliu, precizeaza Ministerul Sanatații. A fost testat pozitiv in data de 9 ianuarie…

- Un nou caz de infecție cu tulpina din Marea Britanie a fost confirmat la Suceava, la un barbat in varsta de 39 de ani. Este al patrulea caz confirmat in țara noastra și sunt așteptate rezultatele pentru alte 9 persoane.

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Danemarca a inregistrat 256 de cazuri de infectare cu B177, o tulpina a coronavirusului mai contagioasa, descoperita initial in Marea Britanie, au anuntat autoritatile sanitare daneze, potrivit Reuters, informeaza News.ro. Miercuri, in Danemarca s-a prelungit cu trei saptamani lockdown-ul,…

- O persoana infectata cu noua tulpina a coronavirusului a fost internata la spitalul Matei Balș din București. Aceasta a venit din Marea Britanie. Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula in Marea Britanie și este considerata de biologi cu mult mai contagioasa decat coronavirusul…

- Un pacient infectat cu noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din București, conform mediafax.ro. În ultima luna a anului 2020, aceasta varianta a virusului…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…

- Medicul epidemiolog și cercetatorul Octavian Jurma spune ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie a ajuns deja in Romania, noteaza Gandul.Octavian Jurma a explicat ca noua tulpina nu a fost detectata in Romania doar pentru ca nu avem kiturile de testare adaptate pentru aceasta noua…