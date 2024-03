Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…

- Evenimentul din 17.03.2024 a fost istoric și a adunat peste 12.500 de participanți din Anglia, Italia, Spania, Scoția și Romania, conform relatarilor presei romanești. Atmosfera din sala a fost pur și simplu incredibila. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de spectacol, Andra și invitații sai au reușit…

- Stabilita in Marea Britanie in urma cu 8 ani, o romana a reflectat la viața ei din Londra și a tras cateva concluzii. Le-a impartașit pe Facebook, iar internautii, mulți dintre ei, i-au dat dreptate, potrivit B1Tv. Englezii nu sunt nici reci, nici neprietenoși, ci, mai degraba, riguroși cu viața privata…

- Un infractor roman in varsta de 31 de ani va fi transferat din Marea Britanie in Romania pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnat pentru viol și jaf. Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de transfer formulata de autoritațile britanice.

- Un roman a fost condamnat la 3 ani de inchisoare de o instanța din Franța, dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa ajunga in Anglia cu doi adolesecenți de origine vietnameza ascunși in genți care se se aflau in porbagajul sau, informeaza Actu.fr. „Gențile erau foarte mici, aveau dimensiunile 80 cm…

- Astfel, Regatul Unit ar putea deveni prima țara din Europa de Vest care se lanseaza in producția de combustibil pe baza de uraniu.In prezent, acesta este produs comercial doar de Rusia.Potrivit unui comunicat al guvernului britanic, primul loc de producție se va afla in nord-vestul țarii și urmeaza…