Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va lucra cu oricine va castiga alegerile din SUA, a declarat joi la Davos ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba. „Vom accepta opinia poporului american si vom lucra in conformitate cu toate realitatile care vor aparea dupa alegeri”, a afirmat el in marja reuniunii anuale a Forumului Economic…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat joi, 18 ianuarie 2024, in calitate de vorbitor principal, la panelul cu tema "Rusia: ce urmeaza Russia: What next " din cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.Potrivit MAE, la dezbatere au luat parte Valdis Dombrovskis,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a replicat, miercuri, dupa ce fostul președinte american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat ca va pune capat rapid razboiului din Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda.„Donald Trump a spus: „Pot opri razboiul, ma voi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Davos, ca liderul rus Vladimir Putin este un „pradator” care nu ar fi multumit cu un conflict „inghetat” in Ucraina, unde linia frontului este in buna masura blocata de mai multe luni, relateaza AFP. „Dupa 2014, s-au facut incercari de inghetare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit marți cu directori ai JPMorgan, cea mai mare banca din SUA. și cu alți mari investitori internaționali, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. ”Este important pentru noi sa atragem capital privat pentru reconstrucția Ucrainei.…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o “decizie colectiva” a G7.Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea anuala a Forumului…

- Diplomați din aproape toata lumea se intalnesc la Davos, in Elveția, pentru a discuta despre „formula de pace” in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se va adresa Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos in cursul saptamanii, nu a participat la sesiunea de deschidere, care a…

- Ucraina a continuat sa isi promoveze formula sa de pace pentru a pune capat a aproape doi ani de razboi cu Rusia, la o intalnire a consilierilor de securitate nationala din intreaga lume, duminica, la Davos, transmite Reuters, potrivit news.ro.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmeaza…