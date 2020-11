Un lider PNL elimină USR-PLUS din viitoarea guvernare Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, miercuri, ca Alianța USR-PLUS nu este prima varianta de partener de guvernare pentru PNL, pentru ca . prioritatea pentru liberali este o majoritate cu alte partide. Prioritatea PNL este sa faca un Guvern impreuna cu partidele colege din PPE, adica PMP și UDMR, dar precizeaza ca, „daca nu […] The post Un lider PNL elimina USR-PLUS din viitoarea guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

