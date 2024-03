Atac masiv al Israelului asupra unei baze Hezbollah. Cine este liderul eliminat

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- 11 dintre spitalele atacate de hackeri au fost reconectate, iar bazele de date au fost recuperate, dupa 18 unitați sanitare din toata țara au avut in urma cu o zi activitatea parțial blocata din cauza atacurilor cibernetice. Ministerul Sanatații a anunțat ca marți, pana la ora 12.00, alte șase spitale…

- UPDATE: Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de atacul cibernetic masiv de tip ransomware. In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic HIS. Ca…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…

- Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion au protestat, miercuri, in sala grupului PSD din Parlament, unde trebuie sa inceapa o sedinta a conducerii partidului pentru a discuta despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderul AUR a avut un schimb de replici cu presedintele interimar…

- Liderul de la Kremlin a caștigat in ultimii șase ani in jur de 700.000 de euro, arata datele oficiale citate de cotidianul Kommersant. Comisia Electorala Centrala a Rusiei a publicat, marți, declarația de avere a lui Vladimir Putin in condițiile in care aceasta este considerata informație de interes…

- Valabilitatea ITP (Inspecția Tehnica Periodica) pentru anumite categorii de mașini care circula pe strazile din Romania ar putea scadea la 6 luni. Un proiect de ordonanța de Guvern care se afla deja in dezbatere publica propune ca anumite tipuri de autoturisme din Romania sa fie supuse ITP-ului o…

- George Simion, liderul partidului AUR, a fost izgonit de protestatarii de la Constanța, dupa ce a fost huiduit și la protestele de la intrarea in Capitala, vineri seara. Un protestatar a oprit mașina in care liderul AUR era pe scaunul din dreapta șoferului, la intrarea in Constanșa. „La revedere! Nu…