Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani și un moldovean, condamnați la inchisoare in Italia, dupa ce au jefuit un tanar antreprenor italian care caștigase 5 milioane de euro la loterie. Cei trei l-au agresat pe tanar, dar și pe iubita lui, apoi i-au incuiat in baie și au furat tot ce au gasit de valoare in locuința lui. Victima,…

- Doi romani și un moldovean au fost condamnați la inchisoare in Italia, dupa ce l-au jefuit pe un tanar antreprenor italian care tocmai caștigase 5 milioane de euro la loterie. Taharii au intrat in casa, l-au agresat pe proprietar și pe iubita acestuia, dupa care i-au incuiat intr-un dulap ca sa poate…

- Trei persoane - doi romani și un moldovean - au fost condamnate la inchisoare in Italia, dupa ce l-au jefuit pe un tanar antreprenor italian care tocmai caștigase 5 milioane de euro la loterie. Taharii au intrat in casa, l-au agresat pe proprietar și pe iubita acestuia, dupa care i-au incuiat intr-un…

- Un om de afaceri italian a fost batut pana a leșinat și jefuit de un grup de romani mascați in carabinieri. Barbatul a povestit cum a fost luat de pe strada și acuzat ca ar fi suspect de trafic de droguri. Mai apoi, infractorii l-au impins intr-o mașina și l-au lovit fara mila. Jaful a […] The post…

- "Cele mai multe investitii au fost efectuate local (96%), majoritatea fiind denominate in lei (90%)", se mentioneaza in raport.Potrivit sursei citate, valoarea contributiilor virate in luna ianuarie a fost de 57,7 milioane de lei, in timp ce contributia medie a fost 170 de lei.La finalul lunii ianuarie,…

- Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii romani: Peste 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii romani: Peste 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale Guvernul a adoptat doua acte normative pentru a oferi un sprijin semnificativ…

- Președintele unei țari din Europa a propus o lege la inceput de 2024 prin care oamenii nu vor mai putea intra oricand pe internet. Care este țara și ce condiții trebuie sa indeplineasca atat locuitorii țarii, cat și turiștii, aflați in randurile urmatoare. Țara din Europa unde oamenii pot intra pe internet…

- Vești proaste pentru milioane de romani! Creșterea impozitului cu doua cifre pentru aceste pensii va genera o serie de nemulțumiri in randul anumitor persoane. Chiar daca situația economica nu este una tocmai buna, introducerea de noi impozitari nu este lasata deoparte. Aplicarea…