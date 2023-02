Stiri pe aceeasi tema

Speranțele continentului depind de votul republicanilor din Congresul SUA.

- Generalul american in rezerva, Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa, a explicat, intr-un interviu acordat publicației Kyiv Post, cum ar putea forțele militare ucrainene sa caștige razboiul pana in vara anului 2023, odata cu recucerirea completa a peninsulei Crimeea. Pentru ca acest…

- Caporalul avusese in ultima perioada o serie de probleme personale, legate de decesul celor 2 parinți, unul dupa altul, in interval de 2 ani, potrivit Targoviște News.Alte surse susțin ca barbatul avea și probleme cu banii, iar un stres suplimentar l-ar fi reprezentat razboiul din Ucraina, iar acest…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit duminica la telefon cu omologul rus, Vladimir Putin. Printre subiecte, inceperea exportului altor produse alimentare și marfuri prin coridorul de cereale al Marii Negre, a anunțat biroul lui Erdogan.

- Razboiul din Ucraina a provocat un val de demisii in Armata Romana: numarul s-a dublat fata de anul 2021, potrivit Profit.ro. Situatia este agravata de faptul ca tinerii au inceput sa fuga de scolile militare. Atractivitatea profesiei militare este in scadere. Motivele? Banii mai multi din sectorul…

- Generalul-maior in retragere Volodimir Havrylov, viceministrul Apararii din Ucraina, spune ca natiunea sa nu se va opri din lupta pana la victorie si ca nici macar un atac nuclear rusesc nu ar pune capat luptei duse pentru alungarea fortelor invadatoare ale Kremlinului.

- Președintele Joe Biden a avut marți o scurta intalnire, neanunțata, cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in marja summitului G20 din Indonezia. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, tranzitul cerealelor prin Marea Neagra, dar și despre atentatul terorist din Istanbul, dupa ce Turcia…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat, luni, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru atacul cu bomba care a ucis cel puțin șase persoane, duminica, pe strada comerciala Istiklal din Istanbul și a anunțat arestarea a 22 de suspecți, inclusiv persoana despre care se crede…