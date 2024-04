Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Silviu Predoiu, președinte al Partidului Liga Acțiunii Naționale, intra in cursa pentru Palatul Cotroceni. El pledeaza pentru meritocrație și recuperarea interesului național.„Nu exista prea multe opțiuni.

- · A 4-a ediție Brașov Running Festival va avea loc intre 21-22 septembrie 2024, in cartierul Coresi;· Cursa de 10K - cea mai rapida cursa de alergare pe șosea din S-E Europei - iși propune sa fie anul acesta in Top 3 Mondial;· Organizatorii pregatesc o lista de start spectaculoasa,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca avut un dialog „foarte bun” cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe tema ajutorului acordat de catre tara noastra, inclusiv in ceea ce priveste aderarea la UE. „Am primit-o astazi, la Palatul Cotroceni, pe doamna Presedinte Maia Sandu, cu care…

- Manfred Weber, liderul Partidului Popularilor Europeni(PPE), a ajuns marți la București, cu o zi inaintea Congresului PPE de la Romexpo. Evenimentul va reuni peste 1.500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. Nicolae Ciuca: Liderii europeni au ințeles alianța cu PSD Am discutat…

- ”Putem deveni un nou El Dorado energetic și una din marile forțe economice ale Europei” Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat marți, in fața reprezentanților companiilor americane, ca Romania poate avea un salariu minim brut de 1.200 euro/luna și un salariu…

- Nu doar premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, este un nume cotat cu șanse pentru a reprezenta Buzaul in cursa pentru Palatul Cotroceni. Informațiii de ultima ora indica faptul ca un alt buzoian ar fi in carți pentru competiția interna a unei formațiuni politice in vederea…

- Intrebat daca l-ar susține pe premierul Marcel Ciolacu intr-o eventuala cursa pentru Palatul Cotroceni, Nicolae Ciuca a afirmat ca nu este membru PSD, ci PNL și ca va susține intotdeauna candidatul liberal. Intrebat despre varianta ca cele 2 partide sa convina asupra unui candidat unic, iar acela sa…

