Un fan Harry Potter a pus pe jar polițiștii englezi In apropierea orașului englez Leicester, un fan al ucenicului vrajitor Harry Potter a declanșat o operațiune a forțelor de securitate. Un barbat „cu un cuțit mare” a aparut in holul unui hotel. Aceasta viziune alarmanta a provocat o operațiune a poliției in comunitatea engleza Enderby, langa Leicester. Mai mulți ofițeri s-au grabit la pensiune pentru a interveni. Odata ajunși la pensiune, agenții de poliție au constatat rapid ca tipul presupus amenințator era doar un fan Harry Potter, a carui bagheta fusese perceputa ca o arma. „Din fericire, niciunul dintre cei prezenți nu a fost ranit și nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

