Un elicopter militar a aterizat forțat pe un bulevard din București Un elicopter care participa la un exercițiu militar a aterizat de urgența joi in Piața Charles de Gaulle din Capitala. Mai mulți stalpi din zona au fost afectați. Aparatul de zbor facea parte dintr-un grup de șase elicoptere care se antrenau pentru ceremonia din 21 iulie, cu ocazia incheierii misiunii armatei romane in Afganistan. La […] Articolul Un elicopter militar a aterizat forțat pe un bulevard din București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, unde a doborat stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviației, care va avea loc pe data de 20 iulie. Aparatul, care…

- Procurori de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au deplasat in Piata Charles de Gaulle din Capitala pentru a cerceta imprejurarile in care un elicopter american a aterizat fortat joi si a lovit doi stalpi de iluminat. Conform imaginilor difuzate de postul Digi 24, elicopterul…

- Un elicopter militar american a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle din București. Aparatul de tip Black Hawk a participat, astazi, la pregatirile pentru Ziua Aviației, și ar fi suferit o defectiune tehnica. Echipajul a anunțat ca are probleme, astfel ca polițiștii au oprit traficul și aparatul…

- Ambasada SUA la Bucuresti transmite ca lucreaza alaturi de romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. "Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii…

- Imagini fara precedent cu puțin timp in urma, in Piața Charles de Gaulle, acolo unde un elicopter militar american a fost nevoit sa aterizeze de urgența in urma unui incident. Potrivit primelor informații, elicopterul a suferit o defecțiune, iar pilotul a fost nevoit sa forțeze aterizarea, dupa ce aeronava…

- Un elicopter al Armatei americane a aterizat fortat in Bucuresti, in Piata Charles de Gaulle, chiar pe sosea, unde a doborat mai multi stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviatiei, care va avea loc pe 20 iulie.Acesta poate fi vazut in imagini cum, dintr…

- Un elicopter militar a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle din București. Elicopterul a daramat doi stalpi de iluminat public. Echipajul a anunțat ca are probleme, astfel ca polițiștii au oprit traficul și aparatul a reușit sa aterizeze pe șosea, in centrul Capitalei, fara a fi nimeni ranit.…

- In urma cu doar cateva momente un elicopter militar a aterziat pe șosea, in Piața Charles de Gaulle din București! Polițiștii au fost nevoiți sa opreasca traficul pentru ca acesta sa poata sa ajunga la sol. Aparatul a daramtat și doi stalpi de iluminat public.