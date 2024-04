Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in cursul zilei de astazi va merge in control la Spitalul ”Sfantul Pantelimon”, acolo unde ar fi avut loc mai multe morți suspecte in randul pacienților in ultimele zile. Rafila a precizat ca a fost o sesizare depusa pe 4 aprilie cu privire la activitatea…

- Marin Dinu, un barbat in varsta de 67 de ani, a fost internat pe data de 3 aprilie 2024 la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, iar a doua zi a murit.Astazi, fiica lui, Claudia Dinu, a venit in fata spitalului pentru a cere socoteala, dupa ce a aflat despre ancheta valului de morti suspecte…

- Ministrul Sanatații a ajuns la spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala penru a verifica ce s-a intamplat și daca exista factori care pot pune sub indoiala calitatea actului medical. Iata declarațiile!

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala. Totul, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. Totodata, Colegiul Medicilor…

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii va merge vineri dimineața la Spitalul „Sfantul Pantelimon”, unde 20 de pacienti si-ar fi pierdut viata in urma administrarii incorecte a unei substante, a anunțat joi ministrul Alexandru Rafila. El a precizat ca echipa de control de la Ministerul Sanatatii…

- In doar doua zile, la secția ATI a Spitalului Sfantul Pantelimon ar fi murit aproape 20 de pacienți in mod suspect. Situație șocanta la un spital din Capitala dupa ce in doar doua zile ar fi murit aproape 20 de pacienți care se aflau la Terapie Intensiva. O publicație online a facut dezvaluirea, susținand…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat pentru Antena 3 ca va trimite Corpul de Control sa verifice daca se confirma sau nu un val de morți suspecte la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Sf. Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, a transmis miercuri postul de televiziune.

- Un numar de 15 spitale, intre care Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, se confrunta cu probleme majore, dupa un atac cibernetic.