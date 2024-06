Hunedoara, printre județele cu cele mai mici creșteri salariale In februarie 2024, județele Bacau, Mehedinți și Calarași au inregistrat cele mai semnificative creșteri ale salariului mediu net comparativ cu februarie 2023, depașind pragul de 21%. In aceste județe, salariile au trecut de 4.000 de lei, cu Bacau in frunte, unde veniturile medii nete au urcat de la circa 3.700 de lei in februarie 2023 la aproape 4.500 de lei in februarie 2024. Pe de alta parte, județele Hunedoara, Mureș și Harghita au inregistrat cele mai mici creșteri salariale. In Hunedoara, creșterea salariilor a fost substanțial mai mica, indicand o presiune redusa asupra angajatorilor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 11 – 17 martie, 49,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis, potrivit Agerpres. In aceasta perioada, au fost inregistrate 451 de cazuri noi de persoane…

