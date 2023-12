Un director al bursei din Tel Aviv critică ”analiza defectuoasă” privind tranzacţiile în lipsă anterioare atacului Hamas din 7 octombrie Cercetarea, intitulata ”Trading on Terror?” si publicata pe Social Science Research Network de doi profesori de drept, include afirmatii conform carora a existat ”o crestere semnificativa a vanzarilor in lipsa” in fondul tranzactionat la bursa MSCI Israel, un cos de actiuni israeliene, pe 2 octombrie, invocand date le Autoritatii de reglementare a industriei financiare. Autorii au citat initial miscarile preturilor folosind sekeli, cand datele se refereau la agorot, in valoare de o sutime de sekel. Raportul a fost reeditat cu o corectie asupra unitatilor valutare israeliene. Autorii cercetarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

