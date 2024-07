Stiri pe aceeasi tema

- Mii de barbati evrei ultra-religiosi din Israel au protestat duminica impotriva incorporarii lor in forțele armate ale țarii, dupa ce Curtea Suprema a anulat excepția de care se bucurau, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres. Protestele au fost declansate de o decizie de saptamana trecuta a Curtii…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Doi lideri Hamas au fost uciși in Gaza de militarii israelieni. Anunțul a fost facut de armata israeliana IDF. Potrivit acesteia, cei doi au fost omorați in weekend. Doi lideri Hamas insarcinați cu conducerea luptatorilor au fost uciși in timpul unor atacuri aeriene in Gaza, au anunțat luni Forțele…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca fortele sale care opereaza in Fasia Gaza au recuperat cadavrul unui ostatic ucis de mișcarea islamista Hamas in atacul din 7 octombrie anul trecut, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Trupul lui Ron Binyamin a fost gasit alaturi de alti trei…

- Aviatia israeliana a efectuat luni lovituri in estul orasului Rafah, in Fasia Gaza, in apropierea zonelor in care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relateaza Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters, potrivit news.ro