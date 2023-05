Stiri pe aceeasi tema

- Rușii amenința sa deschida dosar penal pe numele președintelui Maia Sandu. Potrivit prim-vicepresedintelui Comisiei pentru Relatii Internationale din Consiliul Federatiei, Vladimir Djabarov, Comitetul de Ancheta al Rusiei are toate motivele sa inceapa urmarirea penala a liderului de la Chișinau pentru…

- Deputalul rus Vladimir Djabarov a cerut deschiderea unui dosar penal pe numele Maiei Sandu și darea acesteia in urmarire internaționala dupa ce lidera de la Chișinau a declarat ca, in cazul in care Vladimir Putin ar ajunge in Republica Molodva, acesta ar trebui arestat in conformitate cu decizia Curții…

- Vladimir Putin va fi arestat daca vine in Republica Moldova, a declarat șefa statului Maia Sandu pentru Euronews Romania, ea punctand ca țara noastra este parte a Curții Penale Internaționale (CPI). „Acum nu exista niciun risc de invazie militara pentru Republica Moldova. Dar ne confruntam cu tentative…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…

- Fugarul penal Cristian Rizea, condamnat la inchisoare in Romania, a fost expulzat din Republica Moldova din cauza comportamentului sau, nu pentru ca Romania a cerut de nenumarate ori extradarea sa. Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova a explicat ca Rizea dorea sa rastoarne „prin…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Africa de Sud a declarat ca este conștienta de obligațiile sale legale de mandatul internațional de arestare a lui Vladimir Putin, inainte de vizita planificata a acestuia in țara in luna august, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Purtatorul de cuvant al președintelui Cyril Ramaphosa,…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de marți, cursele catre si dinspre Chisinau. Reprezentanții companiei invoca „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. „Siguranța pasagerilor și a echipajului ramane prioritatea numarul unu a Wizz Air, iar ca urmare…