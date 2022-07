Romania avea, pana acum cațiva ani, cea mai mare termocentrala ca putere instalata din sud-estul Europei. Acum, a ajuns sa importe energie electrica, dupa ce termocentrala de la Turceni, alaturi de cele din Complexul Energetic Oltenia, au avut de suferit in urma deciziilor politice. Mihai Weber, deputat PSD de Gorj, președinte al PSD Gorj, recunoaște ca un dezastru pentru Oltenia, dar, in noul context energetic, chiar pentru intreaga țara, a fost evitat in ultimul moment.

