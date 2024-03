Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce, gelos pe fosta sa concubina, a sechestrat-o pe femeie si pe actualul partener al acesteia, pe care l-a taiat cu un cutit la o mana. Un barbat, de 43 de ani, din Targoviste a vrut sa o pedepseasca pe fosta sa concubina, de 38 de ani, suparat ca aceasta si-a…

- 4083 de elevi care frecventeaza clasa a XII-a și a XIII-a seral/FR sunt așteptați sa participe la simularea naționala a Examenului Național de Bacalaureat, in județul Dolj. Simularea Naționala a Examenului de Bacalaureat este organizata in 43 de centre de examen, dupa urmatorul calendar: 4 martie 2024:…

- Oamenii de stiinta au descoperit ce grupa de sange au femeile cu sanse mari de a deveni mame de genii, relateaza Rador Radio Romania. Potrivit geneticienilor de la Stanford, acestea sunt femeile cu grupa O (grupa zero) sau I. Legatura dintre grupa de sange zero a unei mame si un copil cu un nivel…

- Un barbat din din Dolj, in varsta de 35 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru detinere si comercializare de droguri de risc. Pe parcursul anului 2023, barbatul ar fi detinut si comercializat, in mod repetat canabis, pentru 500 de lei, la fiecare tranzactie. In urma perchezitiei…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Sopot, judetul Dolj, a fost arestat preventiv sub acuzatia ca a comis mai multe fapte de furt calificat in forma continuata. Politistii care au anchetat activitatea infractionala au constatat ca acesta a furat in doua randuri dintr-o scoala aflata in renovare,…

- Șofer din Constanța a fost arestat dupa ce a condus masina cu o alcoolemie de 3,47 g/l alcool pur in sange. Nu avea permis, iar masina nu era inmatriculataUn sofer a fost arestat preventiv de Judecatoria Mangalia, dupa ce a condus o masina avand o alcoolemie in sange de 3,47 g/l alcool pur in sange.…

- Arheologii au descoperit un grup de orașe stravechi pierdute in padurile amazoniene din Ecuador, unde in urma cu aproximativ doua mii de ani au locuit circa zece mii de oameni. Rezultatele studiului sint publicate in revista Science. Cartografierea cu ajutorul tehnologiei LIDAR a dezvaluit ca aceste…

- Ies la iveala noi detalii in cazul dublei crime din Italia! Potrivit informațiilor, in urma autopsiei efectuata pe cadavrele celor doua romance, care au fost gasite fara suflare in locuințele lor, a confirmat ca ambele au fost ucise cu sange rece.