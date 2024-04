Risc biologic în Dolj. Sute de flacoane cu sânge, aruncate pe un câmp/De unde ar proveni Descoperire șocanta și cu potențial periculos, din punct de vedere biologic, pe un camp din județul Dolj. Pericol biologic pe un camp din județul Dolj – aproximativ 500 de flacoane cu sange au fost aruncate la o jumatate de kilometru de Drumul Național Craiova – Bechet, in apropierea comunei Ghindeni, potrivit Știrile ProTV. In acest […] The post Risc biologic in Dolj. Sute de flacoane cu sange, aruncate pe un camp/De unde ar proveni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat luni de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Dolj ca pe un camp din extravilanul localitații Ghindeni au fost identificate deșeuri provenite din activitate medicala. Deseurile au fost aruncate intr-o locație aflata…

