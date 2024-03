Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imbolnavirilor de gripa a scazut in ultimele trei saptamani, motiv pentru care autoritațile sanitare din Romania au anunțat ridicarea alertei epidemiologice. Cu toate acestea, in perioada 26 februarie-3 martie, conform INSP, au fost comunicate șase noi decese cofirmate cu virus gripal, anunța…

- In luna martie se deruleaza campania de informare, educare, comunicare „Cu un zambet mai aproape de sanatate!” a carei tema urmarește sa atraga atenția asupra importantei sanatatii orale ca parte a sanatații generale și cunoașterea metodelor adecvate de prevenire a afecțiunilor oro-dentare. Aceasta…

- In saptamana 19 – 25 februarie, in Romania s-au inregistrat 2.781 de cazuri de gripa clinica. Gripa a cauzat, in aceasta perioada, patru decese. Gripa clinica este un fenomen raspandit la nivel național, cele mai multe cazuri fiind in municipiul Bucuresti, 464 de cazuri. Județul Cluj se afla pe locul…

- De 20 de ani 112 este numarul unic pentru urgențe din Romania, timp in care au fost preluate peste 300 de milioane de apeluri de catre operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Operaționalizat in 2004, Sistemul național unic pentru apeluri de urgența (SNUAU) s-a dovedit o modalitate…

- Scandal in Prahova dupa ce s-a descoperit ca apa este contaminata. Compania de apa, dar și Direcția de Sanatate Publica au sfatuit locuitorii din Campina sa nu bea apa de la robinet dupa ce au primit rezultatele unor analize facute in urma cu mai bine de jumatate de an. Acum este ancheta interna la…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Valeria Herdea, s-a intalnit miercuri, 17 ianuarie, cu reprezentantii medicilor de familie si ai medicilor din ambulatoriul clinic, nemulțumiți de tarifele decontate de CNAS. Potrivit surselor Libertatea, joi urmeaza o noua runda de discuții.Medicii…

- Din vara anului trecut, 1.300 de mame din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Bacau au primit cate o Cutie a Bebelușului, iar 305 cadre medicale au lucrat indeaproape cu familiile pentru a le oferi informații și sprijin in perioada postnatala.Anul trecut, lunile noiembrie și decembrie au marcat o perioada…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, pana in data de 24 decembrie s-au inregistrat trei decese. Potrivit sursei, cei decedați sunt doi copii din județul Brașov, in varsta de șapte luni, neeligibili la vaccinare, și un adult de 35…