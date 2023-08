Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 6, in apropierea localitatii Vitanesti. ”Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma in sensul ca, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, un barbat de 38 ani, din Mun. Turnu Magurele,…

- Un barbat de 70 de ani a fost lovit mortal de o mașina in noaptea de luni spre marți pe DN 55A, in județul Dolj. Șoferul, un tanar de 32 de ani, a fost reținut, fiind depistat cu 0,21 mg/l alcool pur in aerul expirat și cu permisul suspendat.

- FOTO: Un autoturism a intrat intr-o cofetarie, la Zlatna. Mașina, scapata de sub control, a lovit terasa de la intrare Un accident s-a produs miercuri la Zlatna. Un autoturism marca VW, scapat de sub control, a intrat intr-o cofetarie. Incidentul a fost semnalat de un cititor Alba24, care a trimis…

- Accident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața: o femeie care satea pe o banca aflata la marginea unui spațiu verde a fost lovita de o mașina condusa de un barbat in varsta de 76 de ani. Totul s-a petrecut chiar in fața Primariei Arad. „In ziua de 13 iunie, in jurul orei 11:45, un barbat […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Momente de groaza pentru un barbat din Apuseni: Vecinul sau i-a blocat mașina, l-a lovit cu o furca și l-a amenințat cu moartea Momente de groaza pentru un barbat din Apuseni: Vecinul sau i-a blocat mașina, l-a lovit cu o furca și l-a amenințat cu moartea Un barbat din Bistra, cunoscut cu antecedente…

- Accident extrem de grav surprins de camerele de supraveghere intr-o localitate din Iași. Trei fetișe au fost ranite grav dupa ce o mașina a ricoșat dintr-un stalp lovit pe șosea. Citește și: „De ce sa ma tem de Chiriloiu? De chinezi mi-e mai teama!” O mașina al carei șofer a pierdut controlul direcției…

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Racu, din judetul Harghita. In accident au fost implicate trenul Regio 4501, care circula pe ruta Brașov- Gheorgheni și un autoturism, care a fost lovit in plin de tren.