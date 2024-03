Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar cumplit a avut loc in localitatea Caiuti din judetul Bacau. Un tren plin cu pasageri a spulberat un buldoexcavator. Un barbat care conducea un buldoexcavator nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata și a fost izbit in plin de un tren in care se aflau 40 de calatori.…

- Un accident cumplit s-a produs in Dolj, luni dimineața. Un barbat in varsta de 34 de ani s-a stins din viața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina dincolo de partea carosabila. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestuia.

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața in jurul orei 6.40, pe strada Primaverii din municipiul Cluj-Napoca, in dreptul stației de transport in comun Minerva. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, un barbat,…

- FOTO Accident GRAV pe autostrada A1 sensul Sebeș – Valcea: Barbat care a oprit dupa ce a lovit un parapet, luat in plin de o alta mașina Accident GRAV pe autostrada A1 sensul Sebeș – Valcea: Barbat care a oprit dupa ce a lovit un parapet, luat in plin de o alta mașina Un accident rutier grav a avut…

- Pompierii din cadrul Departamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, intre localitațile Huedin și Poieni.La fața locului intervin o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ.In accident au fost implicate o autoutilitara și un…

- Accident ingrozitor in Valcea. Un tanar de 23 de ani a fost scos mort de sub fiarele mașinii, dupa ce a intrat intr-un TIR. Medicii au incercat sa ii salveze viața, insa fara succes. Tanarul a suferit rani foarte grave, incompatibile cu viața. Atat mașina, cat și camionul au fost distruse.

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.