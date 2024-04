Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile sunt oprite intre stații dupa ce un copac a cazut pe calea ferata. De asemenea, pompierii intervin la stingerea unui incendiu de vegetație care a izbuncit in apropierea șinelor. Trenurile trebuiau sa ajunga in Capitala de la Suceava, Galați și Iași, dar sunt blocate și trenurile care mergeau…

- UPDATE: Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. „La data de 1 aprilie 2024 ora 14.07, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 47 de ani, din localitatea Chițoc,…

- Un accident mortal s-a produs, in urma cu cateva ore, in Valcea. Un barbat a murit, dupa ce a fost calcat de tren. Acesta a vrut sa traverseze calea ferata neregulamentar, iar gestul teribilist l-a costat viața. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața.

- In aceasta seara, politistii Biroului Județean Poliție Transporturi Feroviare Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, un tren ar fi acroșat o persoana pe calea ferata, la km 267 + 900 m, in localitatea Ionești. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca trenul 2007 care circula…

- Un barbat de 33 de ani din comuna Magura Ilvei si-a pierdut viata, sambata, dupa ce s-a izbit cu scuterul pe care il conducea de stalpul unui pod de cale ferata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla la munca. Mai exact, in timp ce lucra la demontarea unei macarale folosite pentru demolarea unui turn de apa din municipiul Slatina, ar fi fost lovit de un brat desprins de la aceasta.

- Sunt impuse restricții de viteza pe mai multe sectoare de cale ferata de pe raza regionalelor Iași și Craiova, din cauza ninsorii și a viscolului, iar intre Darste și Predeal tensiunea in linia de contact este intrerupta pe un fir, a anunțat sambata dimin