- Un accident de munca grav s-a produs sambata, 3 februarie 2024, in municipiul Slatina, din județul Olt. Un tanar muncitor care lucra la montarea unei macarale a fost grav ranit, murind la spital.

- Atac sangeros intr-o casa din Botosani! Un barbat de 85 de ani a murit, criminalul, in varsta de 22 de ani, a fost retinutUn tanar de 22 de ani din judetul Botosani a fost retinut de polisisti fiind acuzat ca a intrat in casa unor varstnici pe care i-a lovit, pentru a fura bani. In urma atacului,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Pestisani este cercetat de politisti dupa ce a accidentat un minor de 17 ani pe un bulevard din municipiul Targu Jiu, apoi a modificat locul accidentului prin mutarea autoturismului, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un barbat de 56 de ani a murit, miercuri, dupa ce s-a aruncat de la etajul opt al unui hotel din Slatina, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz, informeaza News.ro.Politistii au fost sesizati, miercuri, prin apel 112, de catre o femeie din Slatina, cu privire la faptul ca o persoana cazata…

- Caz șocant intr-o localitate din Olt, acolo unde un barbat in varsta de 34 de ani și-a ucis partenera de viața in varsta de 42 de ani. Potrivit informațiilor, individul ar fi omorat-o pe femeie pentru ca bause mai mult decat el.

- Intamplare tragica in Ghiroda, unde un tanar de 32 de ani si-a pierdut viata. „La data de 17 decembrie, un barbat in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Bușteni din localitatea Ghiroda iar la un moment dat a surprins și accidentat, un barbat in varsta de 32 de ani care ... The post…

- Un tanar din Olt s-a stins din viata sub ochii politistilor, dupa ce a inghitit un plic cu cocaina. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Slatina, cand o patrula a oprit un autoturism in care se aflau sase tineri. In timpul controlului corporal, tanarul de 31 de ani, din județul Olt, a inghitit o…

- Un incident șocant a avut loc in Timiș! O fetița in varsta de doar patru anișori, care se afla in plasament, a murit. Micuța a cazut din pat, iar femeia care avea grija de ea nu a dus-o la spital. Iata cum s-a intamplat totul! Caz șocant in Timiș! A murit o fetița de patru ani, care se afla in plasament,…