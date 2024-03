Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit mortal, joi seara, de un tren in localitatea Ionești, județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, trenul 2007 care circula pe relația Sibiu – Piatra-Olt ar fi surprins și accidentat o persoana care s-ar fi angajat in traversarea caii ferate, fara a se asigura.In urma impactului,…

- La data de 12 februarie a. c., polițiștii municipiului Ramnicu Valcea au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie, ar fi inecata pe raul Olt, in zona barajului Nord. La fața locului, s-au deplasat polițiștii care au stabilit ca este vorba de o femeie de 70 de ani, din municipiul…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, Loredana Sandu, a precizat ca batrana ar fi plecat de dimineata de acasa fara sa anunte familia unde merge.Trupul ei a fost observat plutind intr-un baraj din partea de nord a municipiului Ramnicu Valcea de catre o persoana care a sesizat prin 112 evenimentul."La…

- O tanara de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere in varsta…

- Imagini de pe Varianta de Ocolire a municipiului #sfantugheorghe A fost finalizata montarea grinzilor metalice pe primul pasaj peste calea ferata.Acum se lucreaza la montarea grinzilor metalice pe cea mai lunga structura de pe traseu, un pasaj de 526 m peste calea ferata și raul Olt. In ultimele saptamani…

- Un baietel in varsta de 4 ani a decedat dupa ce a fost lovit in zona capului de un copac pe care tatal sau l-a taiat in padurea din localitatea prahoveana Iordacheanu, informeaza Agerpres.Cei doi au mers, marti dupa-amiaza, in padure, unde barbatul de 35 de ani a taiat un copac. In cadere, l-a lovit…

- O femeie, de 89 de ani, din Balcești, județul Valcea, a murit, ieri, in locuința cuprinsa de flacari.Polițiștii din Balcești au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o locuința din oraș, a izbucnit un incendiu. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat in camera in care se manifesta incendiul,…