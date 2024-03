Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, politistii Biroului Județean Poliție Transporturi Feroviare Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, un tren ar fi acroșat o persoana pe calea ferata, la km 267 + 900 m, in localitatea Ionești. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca trenul 2007 care circula…

- O tanara de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere in varsta…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a auvt un sfarșit tragic. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Argeș, acesta a fost lovit mortal de un tren in zona barierei CNCD din Pitești.

- Un baietel in varsta de 4 ani a decedat dupa ce a fost lovit in zona capului de un copac pe care tatal sau l-a taiat in padurea din localitatea prahoveana Iordacheanu, informeaza Agerpres.Cei doi au mers, marti dupa-amiaza, in padure, unde barbatul de 35 de ani a taiat un copac. In cadere, l-a lovit…

- Un incident tragic a avut loc, duminica seara, pe Drumul Național 17 din Bistrița-Nasaud. Un batran in varsta de 64 de ani a fost lovit mortal de o ambulanța și aruncat la cațiva metri distanța, din cauza impactului puternic. La momentul accidentului, ambulanța nu avea activate semnalele sonore și luminoase.Tragedia…

- O femeie, de 89 de ani, din Balcești, județul Valcea, a murit, ieri, in locuința cuprinsa de flacari.Polițiștii din Balcești au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o locuința din oraș, a izbucnit un incendiu. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat in camera in care se manifesta incendiul,…

- Un barbat din Sectorul 4 a reclamat la politie ca, in cursul zilei de sambata, i-a fost furat din locuinta un seif metalic. Acesta continea mai multe bunuri si sume de bani, in diferite valute. Barbatul, in prealabil, ar fi primit un apel prin care a fost anuntat ca i-ar fi fost lovit autoturismul,…