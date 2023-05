Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat marti dimineata dupa ce si-a dat foc in apropierea unei unitati de invatamant din Ramnic, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Pompierii militari valceni au precizat ca la sosirea echipajelor barbatul era cuprins de flacari si nu au…

- Eveniment șocant in aceasta dimineața de marți, 23 mai 2023, in cartierul Lenin Sud al Ramnicului, unde un barbat și-a dat foc in plina strada și a ars. Pompierii și polițiștii ajunși la fața locului l-au gasit decedat. “La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma si o autospeciala…

- Barbatul a ieșit, marți dimineața, dintr-un bloc și, la scurt timp, și-a dat foc in apropierea unei unitați de invațamant din Ramnicu Valcea, informeaza Gazeta Valceana.Barbatul a fost gasit carbonizat de pompieri, pe strada Calea lui Traian la intersecție cu strada Bogdan Amaru, in zona Liceului Economic…

- Un barbat, de aproximativ 35 de ani, s-a autoincendiat, in aceasta dimineața, in zona Liceului Economic din municipiul Ramnicu Valcea. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea s-au deplasat la fața locului cu: o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție rapida, din cadrul…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost informați in aceasta dimineața, prin apel la 112, la ora 08:54, despre faptul ca o persoana s-a autoincendiat, in zona Liceului Economic, in municipiul Ramnicu Valcea. Imediat, la fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma si…

- Un accident rutier s-a petrecut, in urma cu puțin timp, in localitatea valceana Galicea. Doi adulți și doi copii au fost raniți in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Ramnicu Valcea au intervenit cu: o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța…

- La insistentele unui copil in varsta de 11 ani, parintii au sunat la numarul de urgenta 112 pentru a sesiza ca intr-o fantana parasita se afla o pisica. La fata locului, pompierii s-au deplasat cu o autospeciala de interventie iar actiunea a fost deosebit de periculoasa avand in vedere ca s-a desfasurat…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca și Gura Humorului, impreuna cu lucratori ai SVSU Cacica, Cajvana și Parteștii de Jos, au intervenit in cursul zilei de ieri cu șase autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in localitatea Cacica. La sosirea echipajelor…