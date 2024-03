Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit, joi dimineața, la o hala pe Calea Baciului, iar ISU Cluj intervine cu 6 autospeciale de stins focul. ”Pompierii din cadrul Detașamentelor 1, 2 și Turda intervin in aceste momente cu 6 autospeciale și 2 autoscari pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o hala…

- A fost panica, astazi, in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde o instalație de oxigen defecta a dus la evacuarea intregii secții. Imediat, s-a dat alarma, iar ISU Buzau a trimis la fața locului toate autospecialele disponibile. Pompierii au ajuns rapid la spital și…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o anexa gospodareasca in localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara. Flacarile s-au manifestat generalizat la anexa gospodareasca, pe o suprafața de aproximativ 40 de mp. Totodata,…

- Ambasadorii ONU au povestit intr-un nou documentar BBC despre momentul in care au aflat de invazia Rusiei in Ucraina.S-a intamplat in timp ce Consiliul de Securitate al ONU se afla in mijlocul unei reuniuni de urgența pentru a incerca sa impiedice o astfel de escaladare. Ambasadorul Rusiei…

- In aceasta dimineața a fost semnalat un incendiu la o anexa gospodareasca din Gligorești, comuna Luna. Pompierii turdeni s-au deplasat cu doua autospeciale la locul intervenției. Din informațiile noastre au ars mai multe cotețe și odata cu ele 8 porci. La fața locului se afla și o ambulanța SMURD pentru…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:40, intr-o curte de pe strada Aurora din Dej, unde au gasit un barbat despre care exista suspiciunea ca s-ar fi electrocutat. ”Victima, de aproximativ 70 de ani, a fost gasita in stop cardio-respirator. Imediat…

- O serie de explozii au avut loc in Manhattan, New York. Din primele informații ar fi vorba despre o deflagrație subterana, dar inca nu se știe cu certitudine cauza producerii acestora. Din primele informații totul ar fi pornit de la un transformator electric. La fața locului sunt numeroase echipaje…