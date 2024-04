(FOTO) Botoşani: Accident între un tren şi un autoturism în comuna Albeşti In cursul acestei seri, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Albești, in urma unui apel primit prin 112, care anunța producerea unui accident feroviar in apropierea haltei Zlatunoaia, in care a fost implicat trenul Dorohoi – Iași și un autoturism. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Trușești și doua ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Botoșani. In autoturism se aflau trei persoane, iar in urma evaluarii la fața locului, doua dintre acestea au fost preluate pentru a fi transportate la spital (o adolescenta… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

