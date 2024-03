Accident între un tren şi un autoturism în comuna Albeşti - Două tinere au fost transportate la spital Un accident feroviar, in care a fost implicat trenul Dorohoi - Iasi si un autoturism, a avut loc duminica seara in apropierea haltei Zlatunoaia, doua tinere aflate in masina fiind transportate la spital, potrivit Agerpres. ISU Botosani a informat ca in cursul acestei seri, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in comuna Albesti, in urma unui apel primit prin 112, care anunta producerea unui accident feroviar in apropierea haltei Zlatunoaia, in care a fost implicat trenul Dorohoi - Iasi si un autoturism. Sursa citata a precizat ca, la fata locului, s-au deplasat de urgenta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, in aceasta dupa-amiaza, la Pașcani, in județul Iași! O persoana a decedat, iar o alta a fost transportata la spital, dupa impactul violent intre un autoturism și un camion, pe DN 28 A, la ieșirea din municipiul Pașcani spre localitatea Moțca. Echipajele sosite la fața locului au gasit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Dezmir.„La fața locului sunt alocate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate.A fost solicitat…

- Doua persoane ranite intr-un accident la Corlateni. Au fost transportate la spital Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs pe raza comunei Corlateni, in aceasta dupa-amiaza. In eveniment a fost implicat un singur autoturism in care se aflau doi barbați. La caz s-au deplasat pompierii…

- O femeie a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier la Targu Jiu.Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca o femeie de 44 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 Dragoieni, din direcția Scoarța catre Targu…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineața, 25 ianuarie 2024, in urma impactului intre doua microbuze și un autoturism. 17 persoane au fost implicate in incidentul care a avut loc in județul Bihor, dintre care 9 au fost transportate la spital.

- Un accident teribil a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe Șoseaua de Centura localitatea Glina. In urma impactului dintre doua vehicule, o automacara și un autoturism, doua persoane au ajuns de urgența la spital.

- Miercuri, 17 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un barbat de 77 de ani, din comuna Șibot, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 704K, in apropiere de localitatea Vinerea, a patruns pe contrasens unde a intrat in coluziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din Cugir. In urma […] The…

- Accident grav in aceasta dimineața pe autostrada A3, in județul Cluj. O persoana a murit, și alte doua au fost transportate la spital in urma unui accident intre un autoturism și un ansamblu auto.