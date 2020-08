Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de noi cazuri de infectari cu SARS-COV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost facute peste 25.000 de teste, iar 38 de decese au fost confirmate. Trei judete din Moldova sunt in TOP 5 noi infectari: Bacau, Vaslui si Iasi. In Bacau au fost 84 de cazuri, in Vaslui au fost 74…

- Explozie de noi cazuri de COVID ieri, la Iasi. 70 de noi infectii cu SARS COV 2 au fost raportate de Institutul National de Sanatate Publica, adica 5- din totalul inregistrat la nivel national (1.409 cazuri). Ieri, Iasul se afla pe locul trei pe tara ca numar de noi cazuri, dupa Bucuresti (228), Dambovita…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 27.660, dupa ce duminica, 9 august, au fost confirmate alte 217 de cazuri, in urma procesarii a 777 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, patru pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- In explozia inregistrata marți la nivel național, de alte 994 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19, in județul Suceava au fost 22 de cazuri noi, un numar dublu fața de cele 11 cazuri noi raportate in ziua precedenta.In București sunt 151 de cazuri noi, Vaslui – 68, Prahova – 57, ...

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 19.208, dupa ce sambata, 11 iulie, au fost confirmate alte 284 de cazuri, in urma procesarii a 1.149 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, cinci pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 16.357, dupa ce luni, 29 iunie, au fost confirmate alte 107 de cazuri, in urma procesarii a 563 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, sase pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 13.556, dupa ce vineri, 19 iunie, au fost confirmate alte 450 de cazuri, in urma procesarii a 1.651 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, sase pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 9.807, dupa ce luni, 8 iunie, au fost confirmate 107 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 404 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 12 pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.