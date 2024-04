Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Burnley, Vincent Kompany, a fost acuzat de abatere disciplinara dupa ce a protestat vehement impotriva deciziei arbitrului de a acorda un penalty in remiza, 2-2, cu Chelsea, a anuntat miercuri Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters, potrivit Agerpres "Comportamentul antrenorului…

- DAȚI AFARA… Conducerea Spitalului” Elena Beldiman” din Barlad a aratat zero toleranța fața de cei doi angajați ai unitații medicale care la sfarșitul lunii trecute au bruscat și umilit un pacient in varsta de 73 de ani. In urma cercetarii disciplinare, Comisia de Disciplina a propus managerului unitații…

- O fosta sefa de la Agentia Naționala Impotriva Traficului de Persoane, a fost condamnata cu suspendare si obligata sa achite 10.000 de euro unei subalterne pe care a umilit-o. Institutia a platit despagubiri de 30.000 lei pentru ca, desi victima a reclamat abuzurile, nimeni nu a intervenit.

- Este ancheta interna la Spitalul Barlad, dupa ce un brancardier si o infirmiera au fost filmati in timp ce bruscheaza un batran. Acesta a ajuns in urgenta si abia se tinea pe picioare. Cei doi angajati care apar in imaginile difuzate in spatiul public, sunt un brancardier si o infirmiera. Ei trebuie…

- In ultimii cinci ani, mai mult de jumatate dintre condamnații examinați medical au murit in așteptarea unei decizii, anunța Ministerul Justiției. In perioada 2017-2021, Comisia medicala speciala instituita la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor a examinat 50 de persoane grav bolnave,…

- Comisia de Disciplina a stabilit sancțiunile pentru incidentele provocate de suporteri la meciurile CFR Cluj - ”U” Cluj 4-0 și Petrolul - Rapid 0-0.Dupa derby-ul de la Cluj, Comisia de Disciplina a dictat o amenda in valoare de 22.500 de lei pentru CFR Cluj și una de 15.000 de lei pentru Universitatea.Clubul…

- Pe 10 ianuarie, consilierul local al municipiului Piatra-Neamt Iulian Ioan Curelaru (PNL) si-a dat demisia. In documentul depus la Registratura primariei acesta nu invoca niciun motiv, potrivit secretarului Primariei Piatra-Neamt, Oana Catzaiti: “Verbal a spus ca ar fi vorba despre probleme de sanatate,…

- Cadourile primite in 2023 de seful statului au o valoare totala de 7.600 de euro (37.787,20 de lei), conform listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale.