- Numarul persoanelor fizice care iși cer insolvența este in crestere in 2024, fata de anii anteriori, a declarat, Mihai Silviu Stejar, sef Birou Directia de Insolventa a Persoanelor Fizice din ANPC.

- Potrivit proiectului adoptat de catre deputati, decizional, pe 26 martie, „in cazul operatorilor economici care functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale, aflati, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intr-o procedura de concordat preventiv, durata de derulare a concordatului/planului…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC recomanda persoanelor fizice sa recupereze sumele calculate gresit de Raiffeisen Bank, pentru dobanzile unor credite din perioada 2006 2009 si au precizat ca pana in prezent a fost achitat un procent de 92 din totalul sumelor respective,…

- Reprezentantii ANPC au transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a decis, pe 9 februarie 2024, in dosarul nr. 25507/299/2023, ca mentine dispozitiile procesului verbal de constatare a contraventiei, pe care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu circa 650.000 de lei mai multe magazine ale operatorului economic Selgros Cash&Carry SRL si a oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 45.000 lei. Controalele au fost efectuate…

- Valoarea amenzilor incasate de ANPC in 2023, in crestere cu 114% fata de 2022 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a incasat in 2023 amenzi in valoare de 97 de milioane de lei, in crestere cu 114% fata de 2022, cand a incasat amenzi in valoare de 45 de milioane de lei, a declarat…

