- Fratele sefului clanului Corduneanu, saltat de mascati, la Iasi. Bogdanel e la audieri, la o zi dupa ce nepotul ui a fost si el saltat, la Vaslui potrivit observator.tv Bogdanel Corduneanu, fratele lui Costel, liderului clanului interlop din Iasi, a fost saltat marti dimineața de Poliție.…

- "Prin aceasta scrisoare deschisa, dorim sa afirmam public sustinerea fata de Sistemul Public de Urgenta si de Seful DSU, Doctorul si Omul Raed Arafat, tocmai pentru a nu ajunge in situatia in care romanii sa isi piarda increderea in cei care zi de zi le salveaza viata. Daca aceasta structura cu rol…

- In anii 90, in multe cartiere din Iasi violența era un lucru normal. Pe atunci familia Corduneanu era una normala. Erau 12 frati, noua baieti si trei fete. Fratele mai mare, Costel Corduneanu era deja campion național la lupte și astfel și-a indrumat și frații spre lumea sportului. Motiv pentru care…

- Prognoza meteo 30 octombrie. Toamna isi intra in drepturi in adevaratul sens! Miercuri, meteorologii anunta scaderi de temperatura si precipitatii, in special in regiunea de sud a tarii. Maxima zilei va fi de 13 grade, iar noaptea valorile vor ajunge chiar si pana la 0 grade Celsius!

- Dinamo da semne tot mai bune de revenire sportiva sub comanda lui Dusan Uhrin, dar situația financiara ramane insa una disperata. Și umilitoare pentru finanțatorul Ionuț Negoița! Jucatorii nu și-au primit salariile, iar conform surselor GSP, pentru a achita remunerațiile in aceasta saptamana, așa cum…

- Potrivit DRDP Iași, din cauza ninsorii șoseaua este uda, iar temperatura era luni seara de 1 grad Celsius. „Pe sectorul de drum menționat, DRDP Iași acționeaza cu o autobasculanta dotata cu lama și raspanditor de material antiderapant", au anunțat reprezentanții DRDP Iași pe pagina de Facebook…

- Petrolul a fost invinsa categoric de U Cluj in deplasare, scor 4-0, iar infrangerea a fost greu acceptata de fani. Camerele TV au surprins reacțiile de descurajare ale suporterilor din timpul meciurilor, insa cel mai mult a emoționat o tanara care plangea in hohote. Jucatorii Petrolului s-au pierdut…

- Peste 20 de kilograme de bijuterii susceptibile a fi din chihlimbar au fost confiscate de angajatii Punctului de Trecere al Frontierei Albita. Intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial de la Iasi, se precizeaza ca bijuteriile au fost identificate intr-un autoturism inmatriculat in Republica…