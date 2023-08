Ultra Race Romania reprezinta o competiție de alergare / mers, desfașurata in 6 etape (7 zile), in zona Munților Buzaului . Concurenții, unii dintre cei mai experimentați din lume, sunt nevoiți sa parcurga aproximativ 250 de km, prin cele mai salbatice locuri de la noi din județ, fara nici un suport extern, doar cu un rucsac in spate, in care iși duc hainele și mancarea necesara celor 7 zile de concurs. Singurul roman din competiție, buzoianul Mihai Maros. Concursul, desfașurat anul acesta in perioada 10 – 16 august, a inceput in Munții Siriului, cu o proba de 32 de km și s-a terminat in zona…