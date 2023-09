Stiri pe aceeasi tema

- In dorința de a acoperi un spectru cat mai larg din domeniile artei și sporturilor, toate cu reprezentare in Campina, Festivalul CampinArtelor și Sporturilor, care are loc in perioada 1 septembrie - 1 octombrie 2023 și este realizat din sponsorizari, a prilejuit duminica, 24 septembrie, in jurul pranzului,…

- Terenul sintetic de fotbal de la Caminul Petrol a fost duminica dimineața gazda competiției de fotbal din cadrul Festivalului CampinArtelor și Sporturilor, eveniment care are loc in perioada 1 septembrie - 1 octombrie 2023 și care este finanțat din sponsorizari.

- In cadrul Festivalului CampinArtelor și Sporturilor, care are loc in perioada 1 septembrie - 1 octombrie 2023, sub coordonarea CSS ”Constantin Istrati”, club condus de Mihaela Marin, a avut loc sambatra, 16 septembrie, la baza sportiva din incinta Caminului Petrol, o competiție de atletism la care au…

- Festivalul CampinArtelor și Sporturilor continua in forța cu un week-end plin de o mulțime de momente speciale. Iata programul actualizat al tuturor manifestarilor din cadrul acestui festival din week-end-ul 15-17 septembrie 2023.

- In week-end-ul trecut, in șirul de acțiuni din cadrul primei ediții a Festivalului CampinArtelor și Sporturilor, la baza sportiva Tenis Premium Club a avut loc un eveniment cu mai multe momente inedite.

- Seara Cahul, eveniment din cadrul Festivalului CampinArtelor și Sporturilor 2023, a fost o seara cu adevarat speciala. Au fost doua ore de maiestrie artistica oferite de ansamblurile Palatului de Cultura “Nicolae Botgros” din Cahul. Un program foarte bine pregatit, care s-a desfașurat fara cusur și…

- Festivalul CampinArtelor și Sporturilor 2023, organizat de Primaria Campina, a debutat vineri, 1 septembrie, cu o parada cu sute de participanți, de la Casa Tineretului pana pe Bulevardul Culturii. Aici, pe bulevardul atat de drag campinenilor, au fost amenajate standuri la care campionii Campinei și-au…

- La Campina a avut loc vineri seara deschiderea oficiala a Festivalului CampinArtelor și Sporturilor 2023, manifestare care se va desfașura pe parcursul lunii septembrie și care va include foarte multe activitați culturale și sportive. Festivalul a inceput cu o parada la care au participat cateva sute…