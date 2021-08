Ultimele zbateri pentru post de manager de spital: cine vede negru printre halate albe? Auzim dinspre lumea cea complicata si neagra a halatelor albe din targ ca in aceasta perioada se consuma, in mare tacere si cu multe sperante icnite, ultimele zbateri ale unui tragi-comic personagiu politic ce numai nu vrea sa se lase dus cat de cat demn din politichia asta de Bahlui, si asteapta sutul umilitor si ultim. Politichie care l-a cam abandonat in sant dupa ultimele alegeri, noroc de aia care-l folosesc pe post de mop, ca l-au mai aburcat pe taburel o data, ca sa-l mai foloseasca o tura si apoi sa-l arunce acolo unde stau mopurile. In fine, haideti sa revenim la ale noastre! Dupa cum… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Andriș, fondatorul și președintele Trib’Art (Tribul Artistic), asociație din Timișoara ce deruleaza proiecte culturale locale, naționale și internaționale, a fost nimit director interimar al Filarmonicii Banatul. Dispoziția de numire a fost semnata, astazi, de primarul Timișoarei Dominic Fritz,…

- Mutația Delta a virusului SARS-CoV-2 se transmite de trei ori mai repede de la o persoana contagioasa la una sanatoasa – a afirmat, astazi, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași, Radu Dabija. El a mai adaugat ca persoanele nevaccinate sunt cele mai expuse la noua tulpina Delta, iar persoanele…

- Pentru frauda sau tentativa de frauda au fost eliminati 63 de candidati. Urmatoarea proba are loc maine cand absolventii vro sustine proba obligatorie a profilului Primele rezultate vor fi afisate in data de 5 iulie, pana la ora 12:00.La prima proba scrisa a examenului national de Bacalaureat din sesiunea…

- Peste 12.000 de elevi s-au inscris pentru a sustine Evaluarea Nationala 2021 in București. Examenele incep pe 22 iunie cu proba la Limba si literatura romana. Problemele din timpul examenelor pot fi sesizate...

- Petru Movila, președintele PMP Iasi, va deține funcția de city-manager și va avea drept atributii stabilirea unor noi legaturi intre primaria localitatii si autoritatile centrale, respectiv Parlament si Guvern. Edilul Mihai Chirica, l-a prezentat astazi, intr-o confeirnta de presa, impreuna cu cei doi…

- Inscrierile la Evaluarea Naționala 2021 au loc in saptamana 7-11 iunie 2021, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Elevii din seria curenta, adica absolvenții clasei a VIII-a din acest an „sunt inscriși automat de secretariatele unitaților de invațamant”, au anunțat oficiali…

- Iar chestiunea cu fostul dipotat destept Gramada care sa fie uns manager de oras, lucru cica foarte fezabil in acest moment, pune oarecare ordine in ciomageala politica din culise, desi are treaba personagiul asta cu functia cam cat are baba cu mitraliera. Pune ordine cumva pentru ca intelegerile politice,…

- S-a afișat rezultatul concursului de proiecte de management pentru Teatrul „Alexandru Davila”. La prima proba au participat șase candidați, printre care și actorul Constantin Cotimanis (actualul manager interimar). Pentru a doua etapa, proba interviului, care s-a desfașurat luni-17 mai, au fost admiși…