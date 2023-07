Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferica, valabil duminica, intre orele 12:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, in Vrancea, zona montana va fi afectata de avertizare meteo. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul:…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-06-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 24 iunie Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : disconfort termic ridicat, canicula Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment important! Meteorologii au emis un cod galben și un cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina in mai multe județe din Romania. Iata ce zone ale țarii vor fi sub avertizarea meteo, dar și pana cand sunt valabile aceste…

- Meteorologii au emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza 29 de județe ale țarii, printre care și Vrancea. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 17 iunie, ora 12:00, 17 iunie, ora 23:00, conform unui comunicat…

- Potrivit ANM, in intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a Moldovei.Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii. In intervale scurte de timp…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de joi, o noua avertizare Cod galben de vant puternic, vijelii, furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din Romania. Și asta nu este tot. Țara noastra este vizata și de o avertizare showcasting Cod portocaliu, valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben de furtuni și ploi, valabile miercuri, in mai multe zone din țara. Și joi vor fi condiții de instabilitate atmosferica. Potrivit avertizarii meteo Cod galben, miercuri, 31 mai, intre orele 11:00 și 23:00, local…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 21-05-2023 ora 18 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 21-05-2023 ora 18:40 pana la : 21-05-2023 ora 19:30 Județul Vrancea: Maicanești, Tataranu, Cioraști; Se vor semnala : descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina…