- Meteorologii au emis atenționari cod galben și, respectiv, portocaliu, de vijelii și vant puternic pana marți seara pentru intreaga țara. Primul mesaj cod galben a fost emis pentru un interval incepand din aceasta seara ora 20.00 pana marți dimineața la ora 8.00 și vizeaza jumatate de țara, In intervalul…

- Județele Constanța și Tulcea vor fi, marți, sub cod galben și cod portocaliu de vant puternic. In zona continentala, rafalele vor atinge și 85 de km/h. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben, pana marți seara, la ora 22:00 și una cod portocaliu, valabila pana la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important de ultim moment! Specialiștii au emis Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea, in mai multe județe din Romania. Iata zonele vizate de anunțul meteorologilor!

- COMUNICAT DE PRESA Recomandarile pompierilor harghiteni pentru prevenirea situatiilor de urgenta generate de vantul puternic Judetul Harghita se afla, pana maine, 29 martie, ora 10.00, sub incidenta unor atentionari meteorologice COD GALBEN de vant puternic, cu viteze, in general, de 55hellip;65 km…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis joi avertizari Cod galben de ceața densa ce afecteaza Capitala și localitați din 25 de județe, in... The post Cod galben de ceața pentru Arad și alte 24 de județe appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Atenționare COD GALBEN de vant puternic in Alba și in alte județe din țara pana duminica seara. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis sambata atenționare Cod Galben de vant puternic, valabila in Alba și in alte zone din țara pana duminica seara. Cod Galben: de sambata, 10…

- Este alerta meteo de vreme rea. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de vant pentru mai multe județe. In Carpații Orientali, vantul va avea intensificari cu viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mai mari de 1500 m rafalele vor fi de 100…120 km/h.

- Vantul va sufla tare, cu rafale de peste 110...120 km/h, in zona inalta (la altitudini de peste 1700 m) a Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi viscol si vizibilitate foarte redusa, potrivit unei avertizari Cod portocaliu valabila pe tot parcursul zilei de luni, publicata de Administratia Nationala…