- Vicepremierul Viorel Stefan, care merge joi la Bruxelles, a incercat sa stabileasca o intalnire la nivel inalt cu oficiali europeni pentru vineri, insa a fost refuzat. Viorel Stefan, care este insarcinat cu afaceri economice si fiscale, ar fi vrut sa fie primit de Valdis Dombrovskis, vicepresedinte…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a angajat grupul american Bank of America-Merrill Lynch pentru a gestiona vanzarea de active, raspunzand astfel ingrijorarilor UE in materie de concurenta in cazul tranzactiei prin care va achizitiona otelaria Ilva, din sudul Italiei, pentru 1,8…

- Creșterea PIB-ului real a continuat și in 2017, determinata de creșterea consumului privat, impulsionat la randul sau de o politica fiscala expansionista. Se estimeaza ca creșterea PIB-ului real va incetini in 2018, dar va ramane robusta. Piața muncii se așteapta sa ramana rigida pe parcursul orizontului…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…