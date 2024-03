Stiri pe aceeasi tema

- Celine Gauer, șefa structurii Comisiei Europene care monitorizeaza gestionarea PNRR la nivelul UE, a venit cu o serie de avertismente pentru Romania, atat in ceea ce privește modul cum implementeaza planul, dar și in ceea ce privește evoluția economica.

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Parlament, referindu-se la procesul intentat de compania Pfizer statului roman, ca din informatiile sale s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces. „Din cate stiu, stiti bine ca Guvernul…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat joi, 1 februarie, convinsa ca Romania si Bulgaria vor deveni in curand membri deplini ai spatiului european de libera circulație Schengen, scrie Agerpres citand Agenția Austriaca de Presa (APA)."Puteti conta pe noi ca vom intari si mai mult…

- Din cauza pierderilor uriașe, la unison, marile sindicate ale fermierilor și mai multe state europene, inclusiv Franța și Romania, au cerut o prelungire a acestei derogari.Comisia Europeana analizeaza deja masura. In paralel, reprezentanții de la Bruxelles analizeaza daca masura prin care produsele…

- Miercuri, Klaus Iohannis va participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors (20 iulie 1925 - 27 decembrie 2023), fost presedinte al Comisiei Europene in perioada 1985-1995, iar joi, la reuniunea extraordinara a Consiliului European.Principala tema de discutie…

- ”Trebuie sa fim foarte prudenti si atenti fata de felul in care solutionam aceste revendicari, pentru ca ele tin si de angajamente pe care le avem fata de Comisia Europeana. As enumera aici facilitatile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentara, pentru constructori…

- “Asa cum am precizat si protestatarilor, zona aceasta de revendicari care tine de decizia Comisiei Europene, cu toate ca noi intelegem si suntem de acord trebuie prezentate Comisiei Europene pentru ca decizia sa fie una care nu se intoarce impotriva dumnealor. Noi am precizat ca orice jalon si orice…