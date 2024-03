Stiri pe aceeasi tema

- Stabilirea salariului minim este o procedura delicata, care are drept obiectiv realizarea unui echilibru intre obiective care uneori sunt opuse si, de aceea, sfaturile expertilor ii pot ajuta pe decidenti in acest proces.

- Stabilirea salariului minim este o procedura delicata, care are drept obiectiv realizarea unui echilibru intre obiective care uneori sunt opuse si, de aceea, sfaturile expertilor ii pot ajuta pe decidenti in acest proces, se arata intr-un capitol separat al analizei aprofundate privind dezechilibrele…

- Guvernul susține ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut scaderea pragului la microintreprinderi de la 500.000 de euro la 50.000 de euro inca din acest an. Comisia Europeana pune presiune pe Romania pentru a reduce pragul la microintreprinderi de la 500.000 de euro la 50.000 de euro , o masura…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Parlament, referindu-se la procesul intentat de compania Pfizer statului roman, ca din informatiile sale s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces. „Din cate stiu, stiti bine ca Guvernul…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Salariul minim pe economie urmeaza sa fie majorat la 3700 de lei incepand cu 1 iulie, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor disponibile pentru romani la sfarșitul fiecarei luni. Guvernul Romaniei se afla intr-o etapa cruciala referitoare la ajustarea salariilor și pensiilor. In prezent, Guvernul…