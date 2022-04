UE şi-a umflat muşchii: Germania a dat şi ea undă verde! Nemtii au anunțat ca Germania este pregatita sa opreasca importurile de petrol rusesc, pregatind terenul pentru interzicerea completa a acestora de catre toate țarile Uniunii Europene. Vestea a venit pe fondul unui refuz anterior al Germaniei de a adopta un embargou total al petrolului din Rusia. Insa, oficialii din Berlin sunt acum dispuși sa faca […] The post UE si-a umflat muschii: Germania a dat si ea unda verde! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

