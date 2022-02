UE şi-a revizuit planurile de urgenţă în cazul în care Rusia ar întrerupe furnizarea de gaze Uniunea Europeana este pregatita sa ia masuri suplimentare in eventualitatea unei intreruperi partiale a importurilor de gaze naturale din Rusia, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform EurActiv. Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa. Astfel, UE si-a revizuit planurile de urgenta in cazul in care Rusia ar intrerupe furnizarea de gaze, iar oficialii UE si SUA au inceput sa caute metode alternative de aprovizionare. „Modelele noastre arata acum ca, in cazul unei intreruperi partiale sau a scaderii in continuare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre. Astfel, UE si-a revizuit planurile de urgenta in cazul in care Rusia ar intrerupe furnizarea de gaze, iar oficialii UE si SUA au inceput sa caute metode alternative de aprovizionare. „Modelele noastre arata acum ca, in cazul unei intreruperi partiale sau a scaderii in continuare…

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a luat masuri de precauție extinse pentru situația in care Rusia ar intrerupe brusc alimentarea cu gaze, a confirmat, marți, 15 februarie, președinta Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, citata de agenția dpa, potrivit Agerpres . Aceasta a precizat ca in ultimele luni au fost…

- Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa. Astfel, UE si-a revizuit planurile de urgenta in cazul in care Rusia ar intrerupe furnizarea de gaze, iar oficialii UE si SUA au inceput sa caute metode alternative de aprovizionare. „Modelele noastre arata…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca UE a luat masuri de precautie extinse in cazul unei intreruperi bruste a aprovizionarii cu gaze din Rusia. In ultimele luni, Comisia Europeana a discutat cu exportatori importanti de gaze naturale lichefiate, cum ar fi Statele Unite,…

- Statele Unite ale Americii, Albania, Franta, Irlanda, Japonia si Marea Britanie au cerut Coreei de Nord, intr-o declaratie comuna, „sa se abtina de la orice noua actiune destabilizatoare” dupa testarea unei rachete hipersonice saptamana trecuta.

- Pentru prima data in istorie, SUA au devenit luna trecuta cel mai mare exportator mondial de gaze lichefiate, in conditiile in care au explodat livrarile spre Europa, transmite Bloomberg. In luna decembrie 2021, livrarile de gaze lichefiate de la facilitatile americane le-au depasit pe cele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi asupra intensificarii rapide a pandemiei COVID-19 in Europa si raspandirii variantei Omicron a coronavirusului. Astfel le-a cerut cetatenilor sa se vaccineze si cu doza a treia pentru a frana spitalizarile, inregistrate in special…

- Statele Unite au marcat marti 80 de ani de la atacul japonez asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor, Hawaii, in timp ce numarul americanilor apartinand "celei mai mari generatii" care au supravietuit celui de-Al Doilea Razboi Mondial este in scadere, relateaza DPA. Atacul din 7 decembrie…

- Comisia Europeana propune limitarea la 9 luni a valabilitatii certificatului verde dupa vaccinarea anti-COVID cu schema completa. Comisia Europeana a propus joi ca incepand din 10 ianuarie 2022 valabilitatea certificatului verde sa fie limitata la 9 luni dupa vaccinarea cu schema completa si a deschis…