Calendar ortodox 7 septembrie 2023. Ce sarbatoare este joi?

In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Sfantului Mucenic Sozont.Acest sfant se tragea dupa neam din Licaonia Asia Mica si a trait in timpul imparatiei lui Diocletian catre 304 . Inainte de a primi sfantul botez se numea Tarasie, si era pastor de oi. De la pastorit el a invatat… [citeste mai departe]