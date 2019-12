Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat sambata, cu ocazia marcarii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un apel la apararea valorilor fundamentale, precum democratia si libertatea, in contextul provocarilor in crestere pentru Europa, transmit AFP si Reuters, citate de

- Se implinesc 30 de ani de la caderea dictaturii din Europa de Est, iar la Rasnov, pasionatii de film si istorie pot vedea transpuse temele dictaturii in mai multe proiectii. Toate in cadrul evenimentului „Libertate fara ziduri – 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului”, o serie de proiecții…

- ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante in realitate'', a spus Gorbaciov, citat de agentia EFE, la o festivitate organizata la Moscova la sediul Fundatiei Gorbaciov.El i-a primit aici…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat ca Europa ramane divizata, chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat marti ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum…

- Un demnitar comunist anunta la o conferinta de presa, complet accidental, noi reguli de calatorie in vest aplicabile imediat, iar jurnalistii au difuzat prompt stirea deschiderii granitei. Se intampla acum 30 de ani și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei recente. In aceeasi…

- Trecerea la ora de iarna 2019 se va face peste o saptamana, in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand ceasurile se dau inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Va fi, practic, cea mai lunga zi a anului, avand 25 de ore. In perioada orei de iarna, diferenta…

- Ar urma ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana. Comisia Europeana a propus renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa, odata pentru totdeauna. Statelor membre decid daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna.…