O taxă UE pe carbon ar putea răsturna piața globală a gazelor naturale lichefiate Piața globala a GNL (gaze naturale lichefiate) s-ar putea confrunta cu o schimbare majora a prețurilor și a fluxurilor comerciale in cursul acestui deceniu, daca Uniunea Europeana include GNL in taxa sa de frontiera pe carbon, scrie oilprice.com. GNL este in prezent lasat in afara taxei de frontiera pe carbon, astfel incat importurile nu sunt impozitate suplimentar chiar acum. UE și-a extins schema de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la transportul maritim, ceea ce inseamna ca incarcaturile de GNL in Europa vor fi supuse unei taxe pe carbon incepand cu 2024. Piața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

